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Зеленський про Указ щодо Тупицького та Касмініна: вказані особи можуть відправлятися на заслужений відпочинок

Цей Указ є першим результатом рішення РНБО про аудит всіх указів Януковича, зазначив президент.

Зеленський про Указ щодо Тупицького та Касмініна: вказані особи можуть відправлятися на заслужений відпочинок
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський прокоментував свій Указ, яким скасовано укази від 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

“На минулому засіданні РНБО, серед іншого, було ухвалене рішення щодо аудиту всіх указів Президента Януковича. Сьогодні є перші результати. Мова про два укази Януковича – від 14 травня та 17 вересня 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Тупицького Олександра Миколайовича та Касмініна Олександра Володимировича. Обидва ці укази мною скасовано. Вказані особи можуть відправлятися на заслужений відпочинок”, – цитує главу держави пресслужба ОПУ.

“Якщо є тижні, коли не відбуваються засідання РНБО, це зовсім не означає, що особи, які протягом довгих років шкодили державним інтересам України, можуть розслабитись і спати спокійно”, – додав він.

Нагадаємо, Указ “підписано з метою гарантування прав і свобод людини і громадянина, забезпечення державної незалежності і національної безпеки”.

У документі зазначено, що окремі судді Конституційного Суду України, призначені Януковичем, продовжуючи виконувати свої повноваження, створюють загрозу державній незалежності та національній безпеці України, що порушує Конституцію України, права і свободи людини і громадянина.

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