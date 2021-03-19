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Зеленський анонсував аудит всіх указів, ухвалених за президентства Януковича

Їх перевірять на наявність рішень, які можуть загрожувати безпеці та інтересам України.

Зеленський анонсував аудит всіх указів, ухвалених за президентства Януковича
Фото: Офис президента

В Україні буде проведений аудит всіх указів, підписаних за часів президентства Віктора Януковича.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у своєму відеозверненні за підсумками засідання РНБО, на якому були ухвалені рішення щодо запровадження санкцій проти низки осіб, зокрема Януковича.

“Щодо останньої особи у списку (санкцій - ред.) – пана Януковича. У зв’язку з рішенням суду, який визнав його винним у вчиненні державної зради, щодо всіх його указів за часи перебування на посаді президента буде проведено аудит та аналіз. Щодо наявності у них рішень, які можуть загрожувати безпеці та інтересам України”, - наводитьслова Зеленського Офіс президента.

Нагадаємо, Рада нацбезпеки і оборони на засіданні 19 березня впровадила персональні санкції за двома списками. Перший список за поданням Кабміну складається з міліціянтів, які зрадили присязі і зараз працюють в Росії чи на окупованих територіях.

Другий список – ексчиновники, колишні депутати та причетні до окупації Криму і Донбасу політики.

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