Їх перевірять на наявність рішень, які можуть загрожувати безпеці та інтересам України.

В Україні буде проведений аудит всіх указів, підписаних за часів президентства Віктора Януковича.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у своєму відеозверненні за підсумками засідання РНБО, на якому були ухвалені рішення щодо запровадження санкцій проти низки осіб, зокрема Януковича.

“Щодо останньої особи у списку (санкцій - ред.) – пана Януковича. У зв’язку з рішенням суду, який визнав його винним у вчиненні державної зради, щодо всіх його указів за часи перебування на посаді президента буде проведено аудит та аналіз. Щодо наявності у них рішень, які можуть загрожувати безпеці та інтересам України”, - наводитьслова Зеленського Офіс президента.

Нагадаємо, Рада нацбезпеки і оборони на засіданні 19 березня впровадила персональні санкції за двома списками. Перший список за поданням Кабміну складається з міліціянтів, які зрадили присязі і зараз працюють в Росії чи на окупованих територіях.

Другий список – ексчиновники, колишні депутати та причетні до окупації Криму і Донбасу політики.