Проти Рожкової та кількох працівників НБУ відкрито кримінальну справу - ЗМІ

Їм можуть висунути звинувачення у державній зраді.

Проти першого заступника голови НБУ Катерини Рожкової, а також кількох співробітників, які працювали над націоналізацією ПриватБанку в 2016 році, відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомляє "Kyiv Post" з посиланням на документ Генеральної прокуратури.

За інформацією газети, їм можуть висунути звинувачення у державній зраді через розкриття НБУ інформації ряду компаній, зокрема аудиторській компанії Kroll, консалтинговій компанії AlixPartners та юридичній фірмі Hogan Lovells and Asters.

Всі ці компанії були найняті державою для розслідування ситуації в ПриватБанку, з якого перед націоналізацією менеджментом було виведено 5,5 млрд доларів.

Рожкова заявила "Kyiv Post", що їй невідомо про будь-які звинувачення проти неї, але нападки через співпрацю НБУ з іноземними компаніями не є чимось новим.

"Це просто сюрреалістично", - повідомила вона.

"Коломойський постійно намагався отримати доступ до слідства різними способами. Вони вдарили по НБУ, щоб він припинив співпрацю з цими компаніями, намагалися публічно дискредитувати це співробітництво, кажучи, що воно було дорогим, що ми не знаємо, куди йдуть гроші", - сказав журналіст Андрій Яницький, який розслідував справу "ПриватБанку".

За його словами, Kroll мав доступ до інформації Міністерства фінансів США, а також до інструментів для аналізу величезного обсягу автоматизованих транзакцій, задіяних у схемі шахрайства в ПриватБанку.

Джерела Kyiv Post на умовах анонімності повідомили, що за розслідуванням може стояти або нинішній глава національного банку Кирило Шевченко, або хтось в Офісі президента Володимира Зеленського. Така справа ведеться Службою безпеки України та Державним бюро розслідувань.

Нагадаємо, що 10 березня сайт "НВ" опублікував інтерв'ю з Рожковою, яке, за словами спікерки, департамент комунікацій Нацбанку намагався заборонити.

За попереднє інтерв'ю газеті Kyiv Post Рожкова отримала догану, а її повноваження серйозно урізали.