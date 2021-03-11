НБУ: інфляція почне зменшуватися лише в другому півріччі

Національний банк прогнозує, що інфляція в Україні почне сповільнюватися у другому півріччі 2021 року.

Про це регулятор заявив, коментуючи заяву Держстату про те, що у лютому річна інфляція розігналась до 7,5%. Це набагато вище цільового діапазону 5% ± 1 в. п., який встановлено Нацбанком.

НБУ пояснив, що прискорення інфляції пов'язано з суттєвішим, ніж очікувалося, подорожчанням окремих продуктів харчування та палива.

Так, стрімке подорожчання соняшникової олії потягнуло за собою продукти її переробки: майонезів, маргаринів, спредів. Збільшення виробничих витрат на сировину (борошно, олію, цукор) та енергію зумовило зростання цін на хліб та вироби з борошна. Подорожчання сировини позначилося і на вартості м’ясних продуктів, вершкового масла та сирів. Також прискорилося зростання цін на рис, продукти з риби, сухофрукти та кетчупи.

Унаслідок скорочення виробництва та збільшення вартості кормів значно подорожчало м’ясо, насамперед курятина та яловичина, а також молоко та яйця. Через високі світові ціни й гірші врожаї цукрового буряку та пшениці відчутніше подорожчали цукор і борошно.

Через скорочення запасів швидше дорожчали яблука, а ціни на банани відновили зростання вслід за зростанням імпортних цін через неврожай у основних країнах-виробниках. Крім того, сповільнилося здешевлення овочів борщового набору через зменшення їх запасів.

В НБУ попередили, що упродовж наступних місяців інфляційний тиск залишатиметься значним. Це зумовлюватиметься ефектами від нижчих минулорічних врожаїв, подорожчанням енергоресурсів, а також зростанням споживчого попиту в умовах відновлення економіки.

Нагадаємо, що в 2020 році інфляція в Україні становила 5%.