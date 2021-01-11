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Держстат констатував прискорення інфляції в Україні

У 2020-му інфляція зросла до 5%.

Держстат констатував прискорення інфляції в Україні
Фото: www.pro-fx.com.ua

Зростання споживчих цін в Україні в 2020 році прискорилося до 5% із 4,1% у 2019 році.

Про це повідомила Державна служба статистики.

"Інфляція на споживчому ринку в грудні 2020 року порівняно із листопадом становила 0,9%, за рік у цілому - 5,0%. Базова інфляція в грудні 2020-го порівняно із листопадом 2020 року становила 0,3%, за рік у цілому - 4,5%", - сказано в повідомленні.

За даними Держстату, в грудні 2020 року інфляція знизилася до 0,9% з 1,3% в листопаді і 1% в жовтні. Однак у грудні 2019 року було зафіксовано дефляцію 0,2%, тому в річному вимірі інфляція за підсумками 2020 року підскочила до 5% в порівнянні з 3,8% за підсумками листопада, 2,6% - за підсумками жовтня, 2,3% - за підсумками вересня.

Крім того, в грудні-2020 Держстат зафіксував базову інфляцію на рівні 0,3% після 0,7% - у листопаді і 0,8% - у жовтні. У грудні-2019 цей показник був негативним і становив  мінус 0,3%.

Таким чином, у річному вимірі базова інфляція за підсумками грудня виросла з 3,9% до 4,5% за підсумками листопада. У 2019 базова інфляція становила 3,9%.

Нагадаємо, за підсумками жовтня інфляція в Україні прискорилася до 2,6% в річному вимірі, за підсумками листопада - до 3,8%.

У 2019 році інфляція в Україні впала до 4,1% із 9,8% у 2018 році та 13,7% у 2017 році. У 2016 році вона становила 12,4%, роком раніше - 43,3%.

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