Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що завдяки урядовим програмам підтримки бізнесу вдалося зберегти майже 550 тисяч робочих місць.

Про це очільник уряду написав у Facebook.

"Завдяки урядовим програмам підтримки бізнесу вдалося зберегти майже 550 тисяч робочих місць. Ключову роль тут зіграла програма по частковому безробіттю, за якою державна підтримка бізнесу склала понад 3 млрд грн", - завив Шмигаль.

За його словами, завдяки державній підтримці у 2020 році було працевлаштовано більш ніж 600 тисяч українців.

Глава уряду також зазначив, що вперше в історії України мінімальна заробітна плата перетнула позначку 200 доларів, а Україна стала четвертою країною з 15 на пострадянському просторі, мінімалка якої перетнула цю межу. Це стало можливим завдяки зростанню економіки та продуктивності праці у 2021 році.

Шмигаль додав, що уряд прогнозує зростання реальної середньої зарплати приблизно на 13%.

Нагадаємо, майже 500 000 українців отримали одноразову допомогу в розмірі 8000 гривень, передбачену пакетом допомоги у зв'язку з карантинними обмеженнями. Загалом перераховано 3,64 млрд гривень.