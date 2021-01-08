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Курс Bitcoin встановив новий історичний рекорд

З початку торгів вартість "монети" зросла на 5,65%.

Курс Bitcoin встановив новий історичний рекорд

Вартість криптовалюти Bitcoin перевищила 41 тисячу доларів, встановивши новий історичний максимум.

Про це свідчать відомості на сайті Coindesk.

Вранці 8 січня курс криптовалюти складав 39548 долари і після початку торгів стрімко знижувався майже до 37000. Але через кілька годин почав дорожчати і на піку коштував 41665 долари.

Станом на 18:44 за київським часом за один Bitcoin дають 41 530 американських долари. З початку торгів вартість “монети” зросла на 5,65%.

Загалом у світі видобуто близько 19 мільйонів біткоїнів, а в 2021 році їх число досягне 21 мільйона. Однак попит продовжить перевищувати пропозицію, і в наступному році криптовалюта продовжить дорожчати.

Нагадаємо, 4 січня вартість Bitcoin сягнула історичного максимуму в $34 тисячі. А 6 січня вартість криптовалюти Bitcoin піднялася вище 35,7 тисячі доларів.

Курс Bitcoin почав стрімкий ріст з середини грудня 2020 року. За останні три місяці котирування Bitcoin виросли більш ніж на 100%.

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