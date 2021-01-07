Коболєв став членом наглядової ради "Київстару"

Рішення ухвалили на зборах акціонерів 31 грудня 2020 року.

Акціонери мобільного оператора "Київстар" обрали членами наглядової ради компанії на три роки голову правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва, співзасновника інвестфонду Diligent Capital Partners Даніїла Паська і голову ради директорів Darnitsa Group Дмитра Шимківа.

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на документти "Київстару" у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку.

Рішення ухвалили на зборах акціонерів 31 грудня 2020 року.

Цим же рішенням продовжили повноваження членів наглядової ради: Олександра Казбегі (головний директор групи зі стратегії "Веон Лтд".), Серкана Окандана (головний фінансовий директор групи "Веон Лтд".), Каана Терзіоглу (спів-головний виконавчий директор групи "Веон Лтд".), Серджі Херреро Ногуера (спів-головний виконавчий директор групи "Веон Лтд.).

Голову наглядової ради оберуть члени ради більшістю голосів кількісного складу.

"Київстар" - найбільший український оператор мобільного зв'язку. Акціонер "Київстару" - група Veon Ltd. (раніше - VimpelCom ltd). Акції групи перебувають у вільному обігу на фондовій біржі NASDAQ. Найбільшим акціонером Veon є LetterOne, що входить в "Альфа-груп" Михайла Фрідмана і партнерів - їй належить 47,9% акцій.