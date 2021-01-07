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Коболєв став членом наглядової ради "Київстару"

Рішення ухвалили на зборах акціонерів 31 грудня 2020 року.

Коболєв став членом наглядової ради "Київстару"
Фото: Макс Левин

Акціонери мобільного оператора "Київстар" обрали членами наглядової ради компанії на три роки голову правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва, співзасновника інвестфонду Diligent Capital Partners Даніїла Паська і голову ради директорів Darnitsa Group Дмитра Шимківа.

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на документти "Київстару" у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку.

Рішення ухвалили на зборах акціонерів 31 грудня 2020 року.

Цим же рішенням продовжили повноваження членів наглядової ради: Олександра Казбегі (головний директор групи зі стратегії "Веон Лтд".), Серкана Окандана (головний фінансовий директор групи "Веон Лтд".), Каана Терзіоглу (спів-головний виконавчий директор групи "Веон Лтд".), Серджі Херреро Ногуера (спів-головний виконавчий директор групи "Веон Лтд.).

Голову наглядової ради оберуть члени ради більшістю голосів кількісного складу.

"Київстар" - найбільший український оператор мобільного зв'язку. Акціонер "Київстару" - група Veon Ltd. (раніше - VimpelCom ltd). Акції групи перебувають у вільному обігу на фондовій біржі NASDAQ. Найбільшим акціонером Veon є LetterOne, що входить в "Альфа-груп" Михайла Фрідмана і партнерів - їй належить 47,9% акцій.

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