У 2021 році виживе тільки адаптивний бізнес, а офісів стане менше, - Шимків

Перехід бізнесу в онлайн, віддалена робота і все більш активне застосування інструментів digital у всіх сферах життя - тренди 2020 року, які отримають логічне продовження і в 2021-му.

Про це в ефірі радіо НВ розповів голова ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків.

За його словами, пандемія коронавирусу та карантинні обмеження в окремих сегментах зменшили доходи українського бізнесу до 80%.

"Виживуть тільки адаптивні компанії. Бізнес повинен пристосовуватися, знаходити інші форми співпраці з клієнтами, використовувати інновації, цифрові технології", - зазначив Шимків.

Він нагадав, що ковідна риза в цьому році прискорила впровадження рішень, які раніше лише обговорювалися. Згідно з прогнозом, у 2021 році продовжать набирати обертів цифрові платформи, месенджери та чати, служби доставки. При цьому продовження карантину стане складним випробуванням для будівельників, девелоперів і власників офісних приміщень.

"Дистанційна робота знижує попит на офісні приміщення, зате підвищує вимоги до житла. Ми захочемо власний кабінет або зручне робоче місце, а ще простір для занять спортом. Крім того, є безліч людей хоче залишатися поза містом. Відповідно, буде посилюватися тренд на деурбанізації ", - додав Шимків.

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