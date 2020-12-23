Голова StateWatch назвав підсумки реформування оборонно-промислового комплексу

На заваді реформи ОПК може стати затягування планів щодо створення Мінстратегпрому, постійні зміни особового складу наглядової ради, відсутність інформації про аудит "Укроборонпрому"

Питання реформування оборонного комплексу виникли не цього року. Це нагальні потреби, сформовані в попередні роки різними політичними скандалами, звітами про неефективність.

Про це під час круглого столу Аналіз реформування оборонно-промислового комплексу та державного оборонного замовлення” повідомив голова експертної організації StateWatch Гліб Каневський. Організаторами заходу є Інститут Горшеніна та ГО StateWatch за підтримки Інтернет-порталу LB.ua

"Одним з перших завдань реформи оборонно-промислового комплексу було проведення першого в історії огляду ОПК. Метою огляду була оцінка спроможностей ОПК для задоволення потреб сектору безпеки. Мав підготуватися основоположний документ, що повинен був стати основою для інших документів для розвитку "Укроборонпрому", - заявив Каневський.

За його словами, станом на грудень 2020 огляд ОПК перебуває на затвердженні в РНБО. Низка інших завдань указу президента теоретично неможливі до виконання, бо уряд затвердив огляд, а РНБО – ні.

"Наступний крок - наглядова рада "Укроборонпрому" із залученням міжнародних партнерів. З 2018 році в складі ради є Ентоні Тетер. Цей досвід викликає певний рівень довіри з боку міжнародних партнерів.", - зазначив Каневський.

У складі ради було багато фахівців, але на думку Каневського, через швидку зміну членів наглядової ради не було можливості втілити їхній досвід та знання для реформування.

Він додав, що ще одне завдання - опрацювання питання щодо утворення органу центральної влади. Мінекономіки наділили повноваженнями контролю ОПК, але в 2020 Кабмін був зобов'язаний створити конкретний орган - міністерство з питань стратегічних галузей та промисловості.

"Також мали провести аудит ”Укроборонпрому”. За бюджетні кошти, 32 млн грн, найняли компанію, яка за 18 місяців мала оприлюднити результати перевірки. За рік їх поки не оприлюднили.Громадські слухання з питань перетворення державних комерційних підприємтсв у акціонерні товариства втілили цілком, адже вже є законопроєкт, який передбачає перетворення "Укроборонпрому" та функціонування АТ. Але сам законопроєкт, можливо, потребує доопрацювання", - додав Каневський.

Голова StateWatch прокоментував і завдання щодо державного оборонного замовлення.

"Постійно існував політичний тиск і вплив з метою протекторату свого бізнесу. Через це у 2019 році президент поставив завдання розсекретити державне оборонне замовлення, ухвалили закон про оборонні закупівлі, але Міноборони та Мінстратегпромисловості ініціювали перенесення дії цього закону", - розповів Каневський.

Він підсумував завдання щодо переліку об'єктів державної власності.

"Стояло питання, як провести корпоративну реформу, це завдання можна вважати виконаним", - резюмував Каневський.

Лишається відкритим питання щодо змін до Митного кодексу стосовно спрощення ввезення складових для використання продукції оборонного призначення. Є зареєстрований законопроєкт, але він в статусі "на ознайомленні".

"Станом на грудень 2020 року, якщо подитивитися на реалізацію указів президента і від 2019, і 2020 року, можна вважати таким, що проведено огляд ОПК, утворено орган - Мінстратегпром, проведено аудит "Укроборонпрому", щоправда, не оприлюднені результати, визначено особливості перетворення на акціонерні товариства, заплановано підвищення прозорості оборонних закупівель, сформовано список підприємтсв до приватизації", - повідомив Каневський.

Він додав, що невиконаним можна вважати залучення представників держав-партнерів до роботи наглядової ради, але це питання треба піднімати після корпоратизації, та створення митних правил для спрощення ввезення.

За словами Каневського на заваді реформі можуть стати такі фактори:

законопроєкти існують, але не ухвалюються

затягнулися плани щодо створення Мінстратегпрому

наглядова рада ”Укроборонпрому” постійно змінюється

відсутність інформації щодо аудиту ”Укроборнопрому”

Нагадаємо, за 11 місяців 2020 року підприємства Державного концерну “Укроборонпром” виконали контракти за державним оборонним замовленням (ДОЗ) на 99%. На сьогодні у рамках цьогорічного держзамовлення виконуються 256 контрактів на суму понад 13 млрд грн для чотирьох державних замовників.