Міністр екології оцінив незаконний обіг деревини в Україні в 5 млрд грн на рік

Незаконний обіг деревини в Україні становить близько 30% від законного, або 5 млрд грн на рік, заявив міністр захисту довкілля і природних ресурсів Роман Абрамовський.

"Це великі гроші, які можна використати на лісовпорядкування, протипожежні заходи, зокрема на заміну порідного складу лісів", - сказав міністр в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, з метою комплексного розв’язання проблем лісового господарства міністерство працює над стратегією управління українськими лісами до 2035 року, яка, зокрема, передбачає розділення господарських і регуляторних функцій Держлісагентства.

"У нас усе замкнуто в одному органі, виникає конфлікт інтересів, корупційні ризики. Тому частину господарських функцій необхідно віддати окремому суб'єктові або суб'єктам господарювання", - роз'яснив глава екологічного відомства. Він уточнив, що це може бути одна компанія або концерн із регіональними дирекціями.

Міністр також висловився на підтримку розвитку електронних аукціонів із реалізації деревини, її сертифікації та забезпечення простежуваності "від лісу до виробу".

На його думку, необхідно передбачити можливість виставляти на аукціонах і великі лоти для великих деревообробних підприємств, і невеликі лоти для локальних виробників, які сьогодні, за його словами, "фактично залежать від настрою директора лісгоспу".

Водночас Абрамовський зазначив, що важливим залишається питання мотивації керівників лісгоспів максимізувати прибуток.

За його словами, нині відрахування частини чистого прибутку до держбюджету на рівні 90%. Тому міністерство вноситиме пропозиції щодо того, щоб частка чистого прибутку була 30%.

Нагадаємо, Україна не вважає поразкою рішення арбітражу щодо мораторію на експорт лісу-кругляку. Арбітраж встановив, що введена у 2015 році заборона експорту не відповідає Угоді про асоціацію України та ЄС.