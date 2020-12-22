АМКУ дозволив Dragon Capital купити банк у депутата Новинського

Антимонопольний комітет України схвалив придбання "Юнекс Банку" (ПІБ, Київ) народного депутата Вадима Новинського кіпрською компанією Dragon Capital Investments Limited.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

За відповідне рішення комітет проголосував на засіданні 22 грудня.

В антимонопольному відомстві зазначили, що йдеться про придбання, що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.

У вересні ТОВ "Флот Експрес" спільно з компанією Withine Investments Ltd. (Кіпр) придбали понад 99,3% акцій Юнекс Банку. Компанія Withine Investments Ltd. належить Вадиму Новинському, а "Флот Експрес" - Дмитру Єлтишеву.

18 вересня банк отримав від мажоритарних власників публічну безвідкличну вимогу про придбання в усіх міноритарних власників акцій Юнекс Банку по 32 копійки за акцію при номінальній вартості у 1 грн.

За десять місяців 2020 року Юнекс Банк отримав 28,1 млн грн збитку.

Dragon Capital - одна з найбільших інвесткомпаній України. Працює в сфері прямих інвестицій і фінансових послуг, надає повний спектр інвестиційно-банківських і брокерських послуг для корпоративних і приватних клієнтів. Гендиректором і засновником Dragon Capital є Томаш Фіала. Фіала є власником медіахолдингу "НВ", куди входять однойменні журнал, портал і радіо.

У грудні 2019 року польський Getin Holding заявив про наміри продати український Idea Bank інвестиційній компанії Dragon Capital.

Після цього Getin Holding оголосив про продаж 100% акцій українського Ідея Банку групі компаній Dragon Capital майже за 1,4 млрд грн ($58,5 млн). Планувалося, що передача частки в Ідея Банку Україна буде здійснена до 31 травня 2020 року.

Однак наприкінці червня стало відомо, що сторони розірвали договір і Getin Holding відмовився продавати банк. Сторони не змогли протягом встановленого терміну узгодити ціну продажу Ідея Банку. Також Getin Holding не отримав жодної інформації про затвердження угоди Національним банком, що було однією з умов переходу права власності на акції в Ідея Банку.

У листопаді АМКУ дозволив Dragon Capital придбати контрольну частку Treeum Holdings Limited, яка володіє онлайн-виданнями Finance.ua і Minfin.com.ua.