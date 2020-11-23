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Dragon Capital планує купити популярні фінансові сайти Finance.ua і Minfin.com.ua

Засновник і глава Dragon Capital Томаш Фіала є власником медіахолдингу "НВ".

Dragon Capital планує купити популярні фінансові сайти Finance.ua і Minfin.com.ua
Фото: bankomet.com.ua

На засідання Антимонопольного комітету України 23 листопада винесене питання про надання дозволу інвестиційній компанії Dragon Capital на придбання понад 50% акцій компанії Treeum Holdings Limited, яка є власником видань Finance.ua і Minfin.com.ua, а також компаній Finline, Bank Online і "Мульті.Юа".

Про це йдеться на сайті АМКУ.

"Про надання дозволу компанії" Dragon Capital Investments Limited "(м Нікосія, Кіпр) на придбання акцій компанії" Treeum Holdings Limited "(м. Ларнака, Кіпр), що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління компанії", - йдеться в порядку денному засідання.

Згідно з інформацією на сайті холдингу, Treeum - це українська онлайн-платформа, на якій реалізовані порівняння і продаж фінансових продуктів, підтримка онлайн-майданчиків з обміну валют, містяться рейтинги і статистика, а також новини, коментарі та професійна аналітика.

Dragon Capital - одна з найбільших інвесткомпаній України. Працює в сфері прямих інвестицій і фінансових послуг, надає повний спектр інвестиційно-банківських і брокерських послуг для корпоративних і приватних клієнтів. Кінцевим бенефіціаром в держреєстрі зазначений громадянин Чехії, президент Європейської бізнес асоціації Томаш Фіала.

Засновник і глава Dragon Capital Фіала є власником медіахолдингу "НВ", куди входять однойменні журнал, портал і радіо.

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