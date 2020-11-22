Лідери країн G20 підтвердили заморозку виплат боргових зобов'язань для бідних країн до середини 2021 року

Ініціатива G20 із полегшення боргових зобов'язань допомогла 46 країнам відтермінувати виплати за боргами в цьому році на суму 5,7 млрд доларів.

Лідери країн G20 схвалили продовження заморозки виплат з боргових зобов'язань бідних країн до середини наступного року.

Про це йдеться у підсумковому ком'юніке саміта G20, пише Reuters.

Глави країн "Великої двадцятки" також наполегливо рекомендують приватним кредиторам долучитися до подібних інціатив. Ініціатива G20 із полегшення боргових зобов'язань допомогла 46 країнам відтермінувати виплати за боргами в цьому році на суму 5,7 млрд доларів.

Раніше Китай оголосив про пом'якшення боргових зобов'язань на суму 2,1 млрд доларів у межах G20 для країн з низьким рівнем доходів. Ця сума є найвищим показник серед країн-членів "Великої двадцятки". Полегшення боргових зобов'язань стосується 23 країн, переважно африканських. Проте загальний борг бідних країн перед країнами G20 становить 178 млрд доларів, і з низ близько 63% заборговані Китаю.

Нагадаємо, що цього місяця країни G20 вирішили призупинити обслуговування борів країн з низькими доходами через розвиток пандемії коронавірусу. Пропонувалося, щоб період погашення боргу було збільшено до шести років.