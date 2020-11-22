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Велика Британія і Канада підписали торговельну угоду на 27 мільярдів доларів

Тимчасова угода в подальшому має бути ратифікована парламентом Канади. 

Велика Британія і Канада підписали торговельну угоду на 27 мільярдів доларів
Премьер-министры Великобритании Борис Джонсон и Канады Джастин Трюдо
Фото: pm.gc.ca

Велика Британія і Канада підписали тимчасову угоду про вільну торгівлю, яка покликана зберегти обмін товарами і послугами між двома країнами після завершення перехідного періоду в зв'язку з Brexit.

Про це в суботу, 21 листопада, повідомив глава британського уряду Борис Джонсон в ході телемосту з канадським прем'єр-міністром Джастіном Трюдо, передає Deutsche Welle.

Обсяг угоди оцінюється у 27 млрд доларів (22,7 млрд євро).

"Сьогоднішня угода зміцнює базу спільної торгівлі обсягом в 20 млрд фунтів стерлінгів і дозволяє зберегти тисячі робочих місць", - зазначила міністр зовнішньої торгівлі Великобританії Елізабет Трас.

У свою чергу міністр малого бізнесу, розвитку експорту і міжнародної торгівлі Канади Мері Н нагадала, що в зв'язку з виходом Лондона з ЄС Всеосяжна економічна і торгова угода (CETA) між Канадою і Євросоюзом з 1 січня 2021 року не поширюватиметься на Велику Британію.

Тимчасова угода в подальшому має бути ратифікована парламентом Канади. На її основі в 2021 році мають відбутися переговори про укладення договору між Оттавою та Лондоном на постійній основі.

Нагадаємо, прямі переговори між Великою Британією та ЄС про Brexit були припинені після того, як один з членів переговорної групи від ЄС отримав позитивний тест на коронавірус.

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