Велика Британія скасовує жорсткий "локдаун" та посилює регіональні обмеження

У країні фіксується найбільша в Європі смертність від COVID-19 і найглибший економічний спад серед всіх країн G7.

У Великій Британії з 2 грудня припиняють національну ізоляцію від COVID-19 і запроваджують більш жорсткі, ніж раніше, багаторівневі регіональні обмеження.

Про це пише Reuters.

Як повідомили в офісі британського уряду, прем'єр-міністр Борис Джонсон представить новий зимовий план боротьби з пандемією в понеділок. В ньому більше регіонів потраплять під жорсткіші обмеження в рамках багаторівневої системи. У плані також міститимуться карантинні обмеження на час різдвяних свят.

"Прем'єр-міністр і його наукові радники впевнені, що вірус все ще присутній - і без регіональних обмежень він може знову швидко вийти з-під контролю, перш ніж вакцини і масові випробування матимуть ефект. Це поставило б під загрозу прогрес, якого досягла країна, і знову спричинило б надмірний тиск на NHS (Національну службу охорони здоров'я)", - заявила речниця Джонсона.

На початку листопада Джонсон запровадив у країні жорсткий локдаун на місяць після того, як число випадків зараження і смертей знову почала зростати. Це викликало гостру реакцію бізнесу і деяких членів правлячої політичної партії через економічні наслідки.

У Великій Британії фіксується найбільша в Європі смертність від COVID-19 і найглибший економічний спад серед всіх країн G7. Це викликало різку критику дій Джонсона в зв'язку з пандемією.

Нагадаємо, штат Південна Австралія оголосив локдаун на шість днів через хворого на COVID-19 співробітника піцерії, який збрехав, що не працював під час зараження.