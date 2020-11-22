В Італії через сильну зливу впав автомобільний міст

Постраждалих в результаті падіння мосту немає.

Фото: ansa.it

В італійському муніципалітеті Мелісса, що у провінції Кротоне, через сильні зливи впав автомобільниій міст через ріку.

Про це повідомляє італійська агенція ANSA.

Зазначається, що постраждалих в результаті падіння мосту немає, оскільки під час інциденту на ньому нікого не було.

На півдні Італії після потужних опадів розпочалась повінь. Найбільше постраждали провінції Кротоне та Палермо. У кількох регіонах країни надзвичайні служби оголосили помаранчевий рівень тривоги.

У провінції Кротоне деякі автомобільні шляхи були перекриті, транспортне сполучення порушене. Спостерігалося порушення залізничного сполучення з аеропортом Палермо, яке вдалося налагодити лише близько 10:00 22 листопада.

Синоптики попереджають, що негода у деяких регіонах Італії триватиме ще протягом дня.

Нагадаємо, 16 листопада в Італії прокинувся вулкан Стромболі. Після потужного вибуху угору здійнявся стовп попелу.