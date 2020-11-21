Алексієвич не збирається повертатися в Білорусь до відставки Лукашенка

Письменниця вважає, що в західних країнах не розуміють, що відбувається в Білорусі.

Письменниця Світлана Алексієвич не збирається повертатися в Білорусь до відставки Олександра Лукашенка. При цьому вона вважає, що в західних країнах не розуміють, що відбувається в Білорусі.

Про це вона заявила в п'ятницю, 20 листопада, в інтерв'ю німецькому виданню Der Spiegel, передає DW.

Наразі лауреатка Нобелівської премії з літератури живе у Берліні, куди приїхала у вересні з офіційною метою лікування. Це її перше інтерв'ю засобам масової інформації з часу приїзду до німецької столиці. За даними Spiegel, Алексієвич погодилася на розмову після того, як на Майдані змін в Мінську силовики побили активіста Романа Бондаренка, який потім помер від побоїв.

Світлана Алексієвич зазначила в інтерв'ю, що в західних країнах "не розуміють, що відбувається в Білорусі". "Жорстоке насильство проти невинних. В'язниці переповнені людьми, єдиний злочин яких - участь у демонстраціях. Систематичне приниження людей. Часто в туалетах немає води, а камери, призначені на п'ятьох, заповнюють 35 осіб, заарештовані повинні спати стоячи, цілими днями, іноді тижнями. Це історії, які я знаю тільки зі сталінських часів ", - розповіла письменниця.

На її думку, в Білорусі триває гібридна громадянська війна, в якій прихильники Лукашенка беруть участь проти іншої половини населення. Алексієвич додала, що світ мовчить, поки "маленька горда країна бореться з шаленим вбивцею".

Алексієвич вважає, що введених ЄС санкцій недостатньо, бо Лукашенко і так заборонив високопосадовцям виїжджати з Білорусі. Вона вважає, що Захід міг би виключити країну з міжнародної банківської системи, ввести санкції проти нафтової промисловості. "Це мало б важкі наслідки для економіки. Проти протестів, які трапилися б потім, Лукашенко був би безсилий", - зазначила письменниця.

Світлана Алексієвич входить до президії Координаційної ради опозиції Білорусі, вона покинула країну в кінці вересня. При цьому тоді оточення Алексієвич запевняло агенство Reuters, що її виїзд не пов'язаний з політикою і що вона планує повернутися до Білорусі. Водночас агенція новин dpa інформувала, що письменниця залишила Білорусь з міркувань безпеки.

Раніше Алексієвич заявляла, що не розцінює свою поїздку в Європу як еміграцію, проте побоюється, що їй не дозволять повернутися в Білорусь.