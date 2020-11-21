Байден отримає доступ до президентського акаунту у Twitter попри дії Трампа

Байден отримає до президентського акаунту @POTUS у Twitter одразу після інавгурації.

Джо Байден отримає доступ до президентського акаунту @POTUS у Twitter одразу після інавгурації незалежно від того чи поступиться президент США Дональд Трамп.

Про це пише thehill.com з посиланням на представника Twitter.

Так, технологічний гігант "активно готується підтримати перехід інституційних акаунтів Білого дому в Twitter 20 січня 2021 року".

У цей пакет також входять такі облікові записи: @whitehouse, @VP, @FLOTUS тощо.

Наразі тривають консультації компанії з Національним управлінням архівів і документації.

Twitter також підтвердив, що протягом кількох наступних місяців його співробітники зустрінуться з представниками перехідної команди “Байден-Гарріс”, щоб обговорити, як нова адміністрація планує використовувати свої урядові акаунти.

Нагадаємо, кандидат у президенти США Джо Байден, котрий попередньо лідирує за результатами підрахунку голосів всенародного голосування, оголосив ключових чиновників перехідної адміністрації Білого дому.