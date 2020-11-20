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Країни Балтії ввели нові санкції щодо Білорусі

Санкції проти білоруських міністрів інформації і спорту були введені у відповідь на обмеження інтернету і переслідування спортсменів, які критикують режим.

Країни Балтії ввели нові санкції щодо Білорусі
Фото: EPA/UPG

Литва, Латвія і Естонія в п'ятницю розширили санкції проти офіційних осіб Білорусі, зокрема міністрів інформації та спорту і співробітників міліції.

Про це повідомив агентству BNS міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс.

"У координації з латвійцями і естонцями ми вирішили розширити національні санкції", - сказав Лінкявічюс.

Він зазначив, що країни Балтії скоординовано додали в список 28 імен, щоб підтримати тиск на режим Олександра Лукашенка.

"Ми працюємо двома шляхами - на європейському та національному. Ми бачимо, що ситуація не змінюється, режим нав'язує нову реальність, яка дійсно є безперспективною, і ми повинні зберігати тиск", - сказав Лінкявічюс.

Міністр додав, що санкції проти білоруських міністрів інформації і спорту були введені у відповідь на обмеження інтернету і переслідування спортсменів, які критикують режим.

Нагадаємо, 16 листопада глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич заявив про спільне з країнами Балтії розширення чорних списків відповідальних за придушення протестів у Білорусі. Світлана Тихановська заявила, що країни ЄС готуються розширити перелік персональних санкцій щодо Білорусі до понад 200 імен.

На початку жовтня лідери країн Європейського Союзу погодили запровадження санкцій проти майже 40 посадових осіб Білорусі, відповідальних за порушення на президентських виборах і жорстокі дії силовиків проти протестувальників. Олександра Лукашенка, який заявляє, що переміг на виборах президента 9 серпня, немає в списку. Дипломати ЄС заявили, що його можуть додати пізніше.

У МЗС Білорусі заявили про запровадження санкцій проти Європейського Союзу у відповідь на рішення саміту ЄС.

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