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Пошкоджений у серпні радіотелескоп Аресібо в Пуерто-Ріко вирішили розібрати

У листопаді на телескопі обірвався допоміжний трос, і його ремонт може бути небезпечним.

Пошкоджений у серпні радіотелескоп Аресібо в Пуерто-Ріко вирішили розібрати
Радіотелескоп в Аресібо
Фото: nsf.gov

Один з найстаріших і третій за величиною в світі радіотелескоп Аресібо в Пуерто-Ріко вирішили демонтувати через загрозу руйнування.

Про це повідомляється на сайті Національного наукового фонду США (NSF).

У серпні на телескопі обірвався допоміжний трос, який утримував 900-тонну інструментальну платформу, було пошкоджено дзеркало рефлектора, де утворився розрив довжиною 30 метрів. Після цього спостереження космосу на Аресібо було припинено.

Співробітники обсерваторії спробували врятувати радіотелескоп. Інженерні бригади підготували проект аварійної стабілізації конструкції допоміжної кабельної системи. Однак, поки обсерваторія очікувала на доставку двох запасних допоміжних і двох тимчасових кабелів, 6 листопада обірвався також і основний трос, що викликало додаткові пошкодження.

Після цього спеціалісти наголосили, що спроби ремонту недоцільні і можуть бути небезпечні для життя робітників.

Директор астрономічних наук NSF Ральф Гом зазначив, що рішення про дату початку виведення з експлуатації рАресібо поки не прийнято. За його словами, команда з демонтажу може зробити це досить швидко за допомогою вибухівки.

За його словами, демонтують лише 305-метрову тарілку телескопа, в той час як інші будови обсерваторії намагатимуться зберегти. У NSF хочуть, щоб інфраструктура Аресібо залишилася доступною для майбутніх досліджень.

Нагадаємо, у вересні 2016 року Китай ввів у експлуатацію найбільший у світі радіотелескоп FAST (Five hundred meter Aperture Spherical Telescope). FAST розташований у південно-західній провінції Гуанчжоу. Із закінченням будівництва його параболічна антена стала найбільшою у світі, обігнавши 305-метровий радіотелескоп в Аресібо.

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