Стала відома причина аварії ракети Vega з українським двигуном

Аварія виготовленої за участі України ракети-носія легкого класу Vega після запуску у Французькій Гвіані сталася через людську помилку.

Про це заявив технічний директор французької компанії Arianespace Ролан Лаг’є, повідомляє El Pais.

Причиною того, що ракета з іспанським супутником SeoSat-Ingenio та французьким Taranis відхилилася від курсу, стали переплутані кабелі.

Робота над місією, яка коштувала 200 млн євро, тривала 10 років.

За словами Лаг’є, через вісім хвилин після запуску, ракета відхилилася від траєкторії польоту, її почало трясти, і вона врешті-решт не змогла вивести супутники на орбіту.

За даними Європейського космічного агентства, після виходу з ладу ракета впала на Землю і приземлилася у "цілком безлюдному" районі Арктики.

Учора на українському заводі Південмаш припустили, що причиною аварії міг стати український двигун. РД-843, встановлений на четвертому ступені Vega, - це рідинної реактивний двигун, розроблений українським КБ "Південне". Виробництво двигунів здійснюється на підприємстві "Південмаш" у Дніпрі.

Ракета Vega була розроблена Італійським космічним агентством і Європейським космічним агентством (ESA) і комерціалізована італійською компанією Avio. Ракета призначена для виведення на сонячно-синхронну орбіту висотою 1200 км супутників масою до 1200 кг або на полярну орбіту висотою 700 км супутників масою 1500 кг.

Успішний пробний пуск Vega здійснили в лютому 2012 року. З травня 2013 року ЕSА почала комерційну експлуатацію нової ракети-носія.