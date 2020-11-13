Україна підписала угоду з NASA про освоєння Місяця

Мета програми Artemis - висадка двох астронавтів біля південного полюса Місяця у 2024 році.

Україна стала дев’ятою країною-підписанткою домовленостей в межах програми аерокосмічного агентства США NASA "Артеміда" щодо принципів дослідження Місяця, Марса, комет та астероїдів у мирних цілях.

Про це повідомляє пресслужба Державного космічного агентства України.

"Це важливо для України, бо ми зможемо реалізувати свої власні проєкти у партнерстві з провідними космічними агенціями світу. Це логічний крок на продовження того, що ми же вступили до Moon Village Association. Українські проєкти вперше стали частиною глобального сценарію освоєння Місяця від ISECG, і логічно, що ми далі хочемо реалізовувати наш потенціал у рамках програми «Артеміда»", - сказав голова ДКА Володимир Усов.

У Держагентстві додали, що в України є всі науково-технічні можливості та досвід, які дозволяють бути партнером NASA.

Раніше до угоди приєдналися Австралія, Канада, Італія, Японія, Люксембург, Об'єднані Арабські Емірати та Велика Британія.

Мета програми Artemis - висадка двох астронавтів біля південного полюса Місяця у 2024 році і забезпечення сталої присутності людей на супутнику до кінця десятиліття. Цього NASA розраховує досягти за допомогою міжнародних партнерів, а також за сприяння приватних компаній.

Нагадаємо, у травні NASA представило міжнародні правила освоєння Місяця.