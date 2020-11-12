Великий і маленький: iPhone 12 mini і iPhone 12 Pro Max вже в Україні

20 листопада в Україні розпочнеться продаж найочікуваніших смартфонів цього року:

Кількість пристроїв в перших партіях обмежена, однак усі, хто попередньо замовить, гарантовано отримають смартфон точно в строк. iPhone 12 mini обійдеться в 22 999 грн, а ось ціни Pro Max починаються від 41 999 грн за версію на 128 ГБ пам'яті.

Апаратні характеристики iPhone 12 mini

Ідеальний гаджет для тих, хто хоче мати флагманську продуктивність в компактному форм-факторі, щоб управляти смартфоном однією рукою.

iPhone 12 mini оснащений 5.4-дюймовим OLED-дисплеєм з роздільною здатністю 1080x2340 точок. Щільність пікселів становить 476 ppi. Екран підтримує HDR (Dolby Vision) і працює на частоті 60 Гц. Займає 85,1% передньої панелі. Максимальна яскравість без включеного HDR - 629 ніт.

За продуктивність відповідає SoC Apple A14 Bionic з 6 ядрами CPU (3100 МГц). Процесор створений за 5-нм техпроцесом і демонструє 40% приріст продуктивності в порівнянні з попередником A13. ЦП працює в зв'язці з оперативною пам'яттю LPDDR5 в двоканальному режимі, забезпечуючи додаткову швидкість роботи додатків і ігор.

Акумулятор ємністю 2227 мАг підтримує бездротову і швидку зарядку - в комплекті, на жаль, немає ні того, ні іншого, так що доведеться докуповувати. iPhone 12 mini доступний з накопичувачем різної ємності:

64 ГБ;

128 ГБ;

256 ГБ.

Економити не рекомендується, оскільки додатковий слот для карти пам'яті не передбачено.

Основний модуль камер включає два об'єктива 12 Мп + 12 Мп з апертурою f / 1.6 + f / 2.4. Сканер LiDAR тут відсутній, однак гаджет має поліпшену оптичну стабілізацію і здатний знімати фото в розширенні 4290 x 2800 точок.

Характеристики старшого флагмана iPhone 12 Pro Max

Специфікації процесора і дисплея Pro Max майже не відрізняються від інших моделей лінійки, єдина відмінність - збільшений до 6 ГБ обсяг ОЗУ. Тут встановлена та ж система на кристалі Apple A14 Bionic. Відмінності iPhone 12 Pro Max від всіх інших моделей лінійки:

рекордна яскравість дисплея 805 ніт;

найбільша діагональ 6.7";

є сканер LiDAR (необхідний для роботи AR-додатків і підвищує швидкість автофокусування у 6 разів);

є оптичний зум 2.5x;

оснащений додатковим телефото об'єктивом;

поліпшена автономність;

можна працювати з незжатими зображеннями в форматі ProRAW.

Нагадуємо, що в Україні нові iPhone 12 mini і iPhone 12 Pro Max надійдуть вже 20 листопада. Оформляйте передзамовлення, щоб гарантовано отримати смартфон серед перших.