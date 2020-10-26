Чим може здивувати OPPO

Смартфони китайського бренду OPPO швидко пройшли шляхвід маловідомих до затребуваним у всьому світі. Компанія гордо увійшла доп'ятірки топ-виробників телефонів і, схоже, не збирається зупинятися. Регулярнийвихід новинок з помітно поліпшеними параметрами, привабливим ергономічнимдизайн і виправданою вартість не дають пройти повз таких смартфонів.

Основні причини купити смартфон OPPO

Перерахуємо факти, які виступають «за»придбання смартфона цього китайського бренду:

Дизайн. Той випадок, коли зовнішнійвигляд бездоганний в кожній серії, будь то бюджетний варіант, трохи дорожче абопреміум. Чого тільки варта червоний корпус моделі OPPO A1k, ефект північногосяйва OPPO A5, градієнт Reno3, вишуканість Find X 2. Ергономічність. Практично всі телефониOPPO, особливо новинки, можуть похвалитися високим рівнем зручності тримання вруці і користування. Вона досягається обтічними формами, елегантним івпізнаваним розміщенням камери. Смартфони відмінно лежать в руці і не бояться«ударів» завдяки якісним матеріалам корпусів і ударостійким стеклам. У деякихтелефонах передбачений захист від вологи і пилу, що зручно під час подорожей. Процесор. Навіть бюджетні моделізабезпечать користувача процесором з частотою 2 Гц і дозволять поставити двіSIM-карти. Доплативши трохи, можна перейти на середній сегмент з більш потужнимпроцесором, а назбиравши на флагман - отримати ідеальний для всіх завданьапарат. Камера. Фотографувати на смартфон буде взадоволення, з огляду на, що це зазвичай 16-48МП передньої камери і 8-16МПфронтальної. Також присутні всякі «покращувачі», які максимально наближаютьзнімки до реальності. Акумулятор. Висока продуктивністьтелефону продовжить час його автономної роботи. Недорогі моделі оснащеніємністю 4000 мАг, далі йдуть на 5000 мАг, а флагмани радують оптимізацієювитрат енергії і швидкою зарядкою. Взагалі функція прискореної «підживлення»характерна багатьом новим моделям, в деяких випадках для повного заряду доситьблизько півгодини.

Додамо ще, що метод розблокування - сканування пальця, при тестах не траплялися помилки з характерною вібрацією.Можна використовувати фронтальну камеру для розпізнавання особи. Варто тількипідвищити яскравість екрана, адже телефон НЕ зчитує зображення при недостатньомуосвітленні. OPPO - саме той випадок, коли кращі китайські технології одягнені вякісний корпус, нехай навіть і пластиковий в недорогих моделях. Цей бренднезабаром після старту роботи став асоціюватися з якістю. Одна з причин -баланс різних характеристик в одному апарат.

Користувач може легко підібрати телефонпід свої потреби, а й інші, «вторинні» функції не підкачають. Ціновий рядсмартфонів, до речі, повністю відображає сегмент, і середньої вартостісмартфони не будуть «прикидатися» флагманами. В одному телефоні легко вийдепоєднати стильний дизайн, міцність, потужний процесор, хорошу камеру і гідногорівня автономність. Придбати такий телефон за вигідною ціною і з офіційноюгарантією можна в онлайн-магазині KTC.