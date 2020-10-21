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Скільки насправді буде коштувати iPhone 12 в Україні

Україна потрапила в «першу хвилю» міжнародних продажів компанії Apple. Це значить, що смартфон iPhone 12 з’явиться в продажу в Україні одночасно з іншими провідними країнами світу та лише на тиждень пізніше, ніж у США.

Фото: 24tv.ua

Раніше українці мали чекати на омріяну новинку на 1,5-2 місяці довше або переплачувати «сірим» імпортерам за смартфон без жодної гарантії.

Цього року компанія Apple зробила ставку на онлайн-продажі. Україна ж демонструє найбільші темпи зростання сектору e-commerce серед усіх країн Східної Європи. За даними Euromonitor International, частка e-commerce в Східній Європі у 2020 році зросла на 36 % (порівнюючи з 2019 роком), водночас в Україні зафіксовано найвищий показник зростання в регіоні — на 45 %. А наявність на ринку онлайн-ритейлу потужних гравців зумовило вибір компанії Apple на користь України.

Стартують продажі iPhone 12 та iPhone 12 Pro в Україні 30 жовтня одночасно у всіх великих онлайн та офлайн гравців. Офіційний дистриб’ютор Apple компанія Asbis-Україна (ексклюзивно постачає техніку Apple для всіх українських ритейлерів) прогнозує, що iPhone 12 mini та iPhone 12 Pro Max українці зможуть придбати теж одними із перших у світі.

І хоча iPhone 12 в Україні не буде коштувати «як у Штатах», про що поквапилися заявити деякі онлайн-ритейлери, його вартість буде більш ніж конкурента в порівнянні із цінами, яки раніше пропонували «сірі» імпортери. Насправді, анонсована під час презентації вартість iPhone 12 не включає податків, які в США значно менші, ніж в Україні. Так, розмір ПДВ у США становить 2,9–13,3 % залежно від штату, у той час, як в Україні він складає 20 %. Але навіть враховуючи це, омріяний багатьма смартфон компанії Apple коштуватиме в Україні так само як, наприклад, у Франції та Німеччині. А це повністю нівелює необхідність ризикувати та переплачувати «сірим» дилерам — Apple зробив усе, щоб українці отримали iPhone 12 швидко та за привабливою ціною та офіційною гарантією.

Олександр Величко Олександр Величко , директор напряму «Центр Техніки «Це Те» мережі «Епіцентр»
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