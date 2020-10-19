NASA і Nokia запустять мережу 4G на Місяці

Компанія Nokia (NOK) Bell Labs отримала 14,1 мільйона доларів на проєкт аерокосмічного агентства США NASA зі спорудження першої мережі 4G на Місяці.

Як повідомляє CNN, інновації Nokia Bell Labs будуть використані для створення і розгортання першого надкомпактного наскрізного рішення LTE в космосі, яке планується реалізувати до кінця 2022 року. Надалі мережа 4G буде модернізована до 5G.

У NASA припускають, що стандарт стільникового зв'язку 4G прийде на зміну стандартам радіозв'язку на Місяці і забезпечить більш надійний зв'язок на великі відстані, ніж радіозв'язок. За припущеннями експертів, 4G на Місяці буде працювати краще, ніж на Землі, оскільки проходженню сигналу там не перешкоджатимуть дерева, будівлі або інші джерела зв’язку.

У Bell Labs заявили, що астронавти будуть використовувати 4G для передачі даних, управління місяцеходами, навігації у реальному часі і трансляції відео у високій якості.

Компанія планує розробити для NASA компактні та енергоефективні передавачі сигналу 4G, які будуть відрізнятися від традиційних веж стільникового зв’язку на Землі.

NASA планує побудувати місячну базу до 2028 року і виділила 370 млн доларів США на розгортання передових технологій, які будуть потрібні для роботи бази на Місяці. Кошти отримають понад 12 інноваційних компаній. Серед замовлених космічним агентством технологій,крім LTE-зв'язку, - дистанційне виробництво електроенергії, кріогенне заморожування, роботехнічні розробки, технології безпечної посадки на Місяць тощо.

Раніше в жовтні угоду з NASA про освоєння Місяця підписали вісім країн.