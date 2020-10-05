В "Укравтодорі" анонсували заходи для "заспокоєння" руху на українських дорогах

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") розробило пропозиції, які мають підвищити рівень безпеки на українських дорогах.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що "Укравтодор" розробив та подав пропозиції змінити перелік стандартних засобів, які використовуються на дорозі для заспокоєння руху. Він передбачає нові інженерні засоби, які змусять водіїв зменшувати швидкість на дорогах.

Так, раніше офіційно існував лише один засіб заспокоєння руху – так званий "лежачий поліцейський". Відтепер крім цих конструкцій пригальмовувати водіїв будуть острівці безпеки, бордюрні розширення, чокери та розділювальні смуги.

"Вони проєктуються під час ремонту або модернізації існуючих доріг та вулиць, а також під час будівництва та реконструкції. Завдяки комплексному підходу водій підтримує постійну безпечну швидкість, а не змінюють її, повсякчас розганяючись та гальмуючи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що засоби заспокоєння руху встановлюються не тільки для зменшення швидкості, а головним чином для рівномірності транспортних потоків. Вони є ефективним доповненням до обмежень швидкості.

За даними відомства, зміни на українських дорогах набудуть чинності з 1 листопада.

Нагадаємо, 18 вересня Міністерство внутрішніх справ запустило електронний сервіс, який дозволяє всім охочим за серією і номером посвідчення водія самостійно перевірити, чи видавався документ, а також побачити всі відкриті категорії.