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Airbus зібрав останній найбільший у світі пасажирський авіалайнер А380

Розробка A380 обійшлася Airbus у 25 мільярдів доларів.

Airbus зібрав останній найбільший у світі пасажирський авіалайнер А380
Фото: CEO Airbus Group

Європейський авіаконцерн Airbus завершив початкове збирання останнього найбільшого у світі авіалайнера А380 Superjumbo.

Про це повідомляє CNN.

Літак був помічений на заводі імені Жан-Люка Лагардера, який був спеціально побудований для Airbus в аеропорті Тулуза-Бланьяк на півдні Франції. Замовником цього літака є авіакомпанія Emirates Airlines.

З моменту першої поставки Superjumbo компанії Singapore Airlines в 2007 році з конвеєра зійшло понад 240 літаків A380.

Минулого року у Airbus повідомили про припинення поставок і виробництва двоповерхового пасажирського літака A380. Причиною стало скорочення замовлень.

Розробка A380 обійшлася Airbus у 25 мільярдів доларів. Він вміщує до 853 пасажирів, це найбільший цивільний авіалайнер серійного виробництва в історії. У виробництві його комплектуючих приймають участь 1500 компаній.

До заяви про закриття проекту в 2019 році було поставлено замовникам всього 234 літака - це менше чверті від 1200, які компанія планувала збудувати.

Нагадаємо, що у травні компанія Boeing відновила виробництво пасажирського літака Boeing 737 МАХ на заводі в Рентоні, штат Вашингтон. Наприкінці червня Федеральне управління цивільної авіації США дозволило сертифікаційні льотні випробування.

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