В Україні затвердили нові бланки посвідчення водія

Кабінет Міністрів України сьогодні, 16 вересня, затвердив постанову, якою встановлені нові зразків бланків національного та міжнародного посвідчень водія, а також автомобільних номерних знаків.

Про це йдеться в повідомленні на єдиному порталі органів системи МВС України.

"Цією постановою ми привели документи у відповідність до європейських вимог. Новий зразок також на пластиковій карточці. Він тримовний (українською, англійською, частина - французькою мовами), чинний на території всієї Європи та в багатьох країнах світу", - сказано в повідомленні.

Фото: mvs.gov.ua

Відтепер на посвідченні вказуватимуть групу крові (резус-фактор) водія.

"Це дозволить лікарям оперативно надавати першу медичну допомогу потерпілим у разі ДТП. Також будуть вказані дані згоди або незгоди на донорство", - приводяться в повідомленні слова голови уряду Дениса Шмигаля.

Посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, тимчасовий реєстраційний талон, видані до набрання чинності цією постановою, залишатимуться чинними протягом строку, на який їх було видано.

Нагадаємо, у місцях, де було встановлено перші 50 камер автофото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху, кількість аварій знизилась у три рази. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.