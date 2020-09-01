iPhone 12: огляд усіх даних про майбутню новинку

iPhone 12 - базова модель очікуваної у 2020 році лінійки смартфонів. Офіційна презентація гаджетів повинна відбутися на початку вересня в онлайн форматі. Незважаючи на те, що анонсу ще не було, в мережі все з'явилася велика кількість “зливів” та чуток про майбутній девайс. У цій статті ми зібрали інформацію, яка дозволяє скласти загальне уявлення про гаджети.
Дизайн iPhone 12
Діагональ дисплею пристрою становить 5,4 дюймів. Завдяки компактності, гаджетом зручно користуватися однією рукою. Його можна покласти у кишеню піджака або сумочку.
Корпус Айфон 12 прямокутний з вираженими кутами. Заокруглення відсутні. Рамки зроблені методом лиття з якісного металу, що не гнеться. Бічні грані за зовнішнім виглядом нагадують планшети Епл останнього покоління.Зміни в дизайні торкнуться і лицьової поверхні корпусу Епл Айфон 12. У 2 рази зменшиться монобров. Тонкими стануть рамки, різниця складе 40% в порівнянні з попередніми смартфонами Епл.
Дисплей Айфон 12
OLED-дисплей демонструє яскраве і барвисте зображення. Матриця економно витрачає енергію, тому заряджати модель можна нечасто. Текст виразно помітний з будь-якої точки огляду. Навіть при денному освітленні картинку видно добре. Дисплей відмінною передає кольори. Завдяки частоті оновлення 120 Гц, вперше реалізованої в смартфоні, зображення змінюються плавно, без ривків.
Випускаючи модель, виробник врахував те, що в такій високій частоті не завжди є необхідність. Тому для контенту іншого типу пристрій самостійно встановлює зменшений показник 60 Гц. Це дозволяє збільшити термін автономної роботи.
Потужна начинка Apple iPhone 12
Процесор, вбудований в пристрій, - новий A14 Bionic. Чіпсет побудований за 5-нанометровим техпроцесом. Він виділяється високим рівнем енергоефективності. Потужний процесор дозволив впровадити 5G-модуль. Правда, в Україні iPhone 12 не підтримуватиме 5G через відсутність цього стандарту мережі в країні.
Збільшена пам'ять представлена 4 Гб оперативки. В основній версії встановлена пам'ять 128 Гб. 512 Гб - середній варіант. Максимально можлива пам'ять 512 Гб і 1 ТБ.
Характеристики камер
Основні камери, якими оснастять Apple iPhone 12:
- надширококутний об'єктив на 64 Мп з підвищеною світлочутливістю і різницею 35%;
- ширококутний на 12 Мп;
- телефотокамера на 12 Мп;
- камера з ефектом 3D і датчиком LiDAR.
Кут огляду камери складає 120 градусів. Макрозйомку можна вести з відстані від об'єкта 2,2 мм. 3D-сканер забезпечує високу якість фото, особливо коли йдеться про режим Портрет.
LiDAR-сканер розширює функціонал девайса у доповненій реальності. Власникам пропонується відсканувати живих істот для подальшого застосування в програмах, які працюють з доповненою реальністю. Можливості гаджета пов'язані з «розумними» окулярами Епл, які випустять на ринок у 2020 році.
Купити iPhone 12 можна і для зйомки роликів. Запис відео можливий у форматах Full HD і Ultra HD 4K. Частота зміни кадрів складе до 240 в секунду.
Властивості акумулятора
Прогнозується, що девайс буде функціонувати довше звичайного на 5 годин. Ємність акумулятора складе всього лише 2000 мАг. Достатня автономність забезпечується завдяки енергоефективному чіпсету і невеликому дисплею. Зарядний пристрій буде підключатися через роз'єм Lightning.
Ціна Айфон 12 складе приблизно 649-699 доларів. У продажу модель очікується вже в кінці вересня.