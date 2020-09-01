iPhone 12: огляд усіх даних про майбутню новинку

iPhone 12 - базова модель очікуваної у 2020 році лінійки смартфонів. Офіційна презентація гаджетів повинна відбутися на початку вересня в онлайн форматі. Незважаючи на те, що анонсу ще не було, в мережі все з'явилася велика кількість “зливів” та чуток про майбутній девайс. У цій статті ми зібрали інформацію, яка дозволяє скласти загальне уявлення про гаджети.

Фото: 24tv.ua

Дизайн iPhone 12

Діагональ дисплею пристрою становить 5,4 дюймів. Завдяки компактності, гаджетом зручно користуватися однією рукою. Його можна покласти у кишеню піджака або сумочку.

Корпус Айфон 12 прямокутний з вираженими кутами. Заокруглення відсутні. Рамки зроблені методом лиття з якісного металу, що не гнеться. Бічні грані за зовнішнім виглядом нагадують планшети Епл останнього покоління.Зміни в дизайні торкнуться і лицьової поверхні корпусу Епл Айфон 12. У 2 рази зменшиться монобров. Тонкими стануть рамки, різниця складе 40% в порівнянні з попередніми смартфонами Епл.

Дисплей Айфон 12

OLED-дисплей демонструє яскраве і барвисте зображення. Матриця економно витрачає енергію, тому заряджати модель можна нечасто. Текст виразно помітний з будь-якої точки огляду. Навіть при денному освітленні картинку видно добре. Дисплей відмінною передає кольори. Завдяки частоті оновлення 120 Гц, вперше реалізованої в смартфоні, зображення змінюються плавно, без ривків.

Випускаючи модель, виробник врахував те, що в такій високій частоті не завжди є необхідність. Тому для контенту іншого типу пристрій самостійно встановлює зменшений показник 60 Гц. Це дозволяє збільшити термін автономної роботи.

Фото: 3dnews.ru

Потужна начинка Apple iPhone 12

Процесор, вбудований в пристрій, - новий A14 Bionic. Чіпсет побудований за 5-нанометровим техпроцесом. Він виділяється високим рівнем енергоефективності. Потужний процесор дозволив впровадити 5G-модуль. Правда, в Україні iPhone 12 не підтримуватиме 5G через відсутність цього стандарту мережі в країні.

Збільшена пам'ять представлена 4 Гб оперативки. В основній версії встановлена пам'ять 128 Гб. 512 Гб - середній варіант. Максимально можлива пам'ять 512 Гб і 1 ТБ.

Характеристики камер

Основні камери, якими оснастять Apple iPhone 12:

надширококутний об'єктив на 64 Мп з підвищеною світлочутливістю і різницею 35%;

ширококутний на 12 Мп;

телефотокамера на 12 Мп;

камера з ефектом 3D і датчиком LiDAR.

Кут огляду камери складає 120 градусів. Макрозйомку можна вести з відстані від об'єкта 2,2 мм. 3D-сканер забезпечує високу якість фото, особливо коли йдеться про режим Портрет.

LiDAR-сканер розширює функціонал девайса у доповненій реальності. Власникам пропонується відсканувати живих істот для подальшого застосування в програмах, які працюють з доповненою реальністю. Можливості гаджета пов'язані з «розумними» окулярами Епл, які випустять на ринок у 2020 році.

Купити iPhone 12 можна і для зйомки роликів. Запис відео можливий у форматах Full HD і Ultra HD 4K. Частота зміни кадрів складе до 240 в секунду.

Фото: akket.com

Властивості акумулятора

Прогнозується, що девайс буде функціонувати довше звичайного на 5 годин. Ємність акумулятора складе всього лише 2000 мАг. Достатня автономність забезпечується завдяки енергоефективному чіпсету і невеликому дисплею. Зарядний пристрій буде підключатися через роз'єм Lightning.

Ціна Айфон 12 складе приблизно 649-699 доларів. У продажу модель очікується вже в кінці вересня.