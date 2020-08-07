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Facebook дозволив співробітникам ще рік працювати вдома

Facebook останнім із технологічних гігантів дозволив віддалену роботу до липня 2021-го.

Facebook дозволив співробітникам ще рік працювати вдома
Фото: EPA/UPG

Компанія Facebook дозволила співробітникам ще протягом року працювати віддалено.

По це повідомляє CNN.

"Покладаючись на інструкції від державних експертів у галузі охорони здоров'я, після консультацій всередині компанії ми ухвалили рішення дозволити нашим співробітникам працювати віддалено до липня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, Facebook останнім з технологічних гігантів дозволив віддалену роботу ще протягом року.

Раніше таке рішення ухвалило керівництво інтернет-гіганта Google. За даними журналу Wall Street Journal, це може стосуватися близько 200 тисяч співробітників і підрядників компанії по всьому світу.

Керівництво компанії Twitter ще на початку березня попросило своїх співробітників не приходити в офіси і працювати з дому.

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