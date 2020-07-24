У роботі Garmin стався збій, не працюють сайт і сервіси компанії

Американський виробник GPS-навігаторів і спортивних смарт-годинників, імовірно, зазнав атаки хакерів.

Багатогодинний збій у роботі почався вранці 23 липня і зачепив усі служби, навіть деякі виробничі лінії компанії.

We are currently experiencing an outage that affects Garmin Connect, and as a result, the Garmin Connect website and mobile app are down at this time. (1/2) — Garmin (@Garmin) July 23, 2020

"Цей збій також вплинув на наші кол-центри, і зараз ми не можемо приймати будь-які дзвінки, електронні листи або звернення в онлайн-чатах. Ми працюємо над тим, щоб якомога швидше вирішити цю проблему і перепрошуємо за цю незручність", - повідомила компанія.

Власники смарт-годинників Garmin не можуть синхронізувати свої дані через мобільний додаток Garmin Connect. Також немає доступу до вебсайту Garmin, служб підтримки клієнтів і форуму для користувачів.

Фото: Garmin

Наприклад, неможливо створити нові маршрути, наприклад, для бігу чи їзди на велосипеді або поділитися своїми результатами в таких службах, як Strava, після завершення тренування. У роботі самих пристроїв Garmin проблем не спостерігається, йдеться в повідомленні компанії.

Видання ZDNet вважає, що збій стався через вірус WastedLocker, але Garmin поки що офіційно не підтвердив цієї інформації.

Пристрої Garmin зберігають інформацію, а потім обмінюються даними з онлайн-службами компанії - або через під'єднаний телефон, або комп'ютер, або безпосередньо через Wi-Fi - для синхронізації цієї інформації. Це дозволяє докладніше аналізувати її або передавати в інші служби.