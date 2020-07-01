Теперь они будут "ловить" водителей, которые едут по полосе общественного транспорта или пешеходной дороге.

В Киеве система автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения теперь распознает не только превышение скорости, а и проезд по полосе общественного транспорта.

Также тестируется фиксация нарушений правил стоянки, выезд на встречную полосу и проезд пешеходными дорожками. Об этом сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко, говорится на сайте МВД.

"Уже в этом году за счет госбюджета планируется закупить 300 видеокамер для использования на дорогах Украины. На протяжении следующих двух лет по всей стране заработает 1000 таких камер", - добавил Геращенко.

Он добавил что с 1 июня, когда заработала система камер, количество нарушений снизилось более чем в 4,5 раза. Оплачено 219 тыс. штрафов на сумму 31 млн гривен.

Эти деньги направят на оплату услуг "Укрпочты" и оплату печати бланков, а остаток средств перечислят в бюджет для расходов на возобновление транспортной инфраструктуры.

Если водитель оплачивает штраф за 10 дней, то его сумма составляет 127 гривен, если нет - 250 гривен. В случае превышения скорости более чем на 50 км в час сумма штрафа - 510 гривен. Геращенко добавил, что суммы штрафов планируют увеличить для тех, кто систематически превышает скорость больше, чем на 50 км, до 3400 гривен.

Напомним, что в Киеве и области за первые сутки (1 июня) работы системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения было зарегистрировано 57 880 случаев превышения установленных ограничений скорости.

Закон, которым вводится автоматическая фотосъемка и видеофиксация административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, вступил в силу еще в начале августа 2015 года. На его реализацию потребовалось почти пять лет.

Документ предусматривает, что административную ответственность за нарушения на дорогах, зафиксированные в автоматическом режиме с помощью технических средств фото- и видеосъемки, несут юридические и физические лица, за которыми зарегистрировано транспортное средство.

Полноценный запуск системы вначале планировали совершить 20 мая, но позже перенесли на 1 июня.

За первые 8 минут запуска системы зафиксировали 262 случая превышения скорости.