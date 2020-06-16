Космический телескоп Hubble зафиксировал "галактику звездных взрывов"

Телескоп Hubble сделал снимок галактики PLCK G045.1 + 61.1, которую астрономы называют "галактикой звездных взрывов".

Об этом сообщается на сайте обсерватории, передает Укринформ.

"Благодаря космическому телескопу Hubble NASA/ESA, мы стали свидетелями галактики звездных взрывов, формально известной как PLCK G045.1 + 61.1, в мельчайших деталях", - говорится в сообщении.

Как отмечается, галактика выглядит как "россыпь красноватых точек, гравитационно линзуется скоплением более близких галактик", которые можно рассмотреть на изображении.

Гравитационное линзирование возникает тогда, когда большое скопление материи, например, галактический кластер, находится между наблюдателем и далеким источником света. Поскольку пространство искажается массивным объектом, свет от удаленного объекта сгибается. Этот эффект впервые предсказал Альберт Эйнштейн в своей Общей теории относительности.