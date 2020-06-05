Четыре из них администрировались из Киева.

Киберполиция закрыла пять нелегальных онлайн-кинотеатров, которые зарабатывали в основном на размещении рекламы.

Обыски проходили в Киеве и Черкасской области, сообщили на сайте Киберполиции.

"В Киеве Киберполиция раскрыла жителя столицы, который создал четыре онлайн-кинотеатра и нарушал авторские права. Его деятельность была ориентирована на пользователей из Украины, Беларуси, России и Молдовы", - говорится в сообщении.

В Черкасской области был разоблачен мужчина, который тоже создал и администрировал онлайн-кинотеатр. Он давал доступ пользователям к библиотеке художественных фильмов и сериалов без соответствующих разрешительных документов.

Оплата за рекламу поступала им на электронные кошельки запрещенной в Украине платежной системы.

Полиция открыла производство по ч.3 ст. 176 (нарушение авторского права) Уголовного кодекса Украины. Им грозит от 3 до 6 лет лишения воли.

Напомним, что в декабре полиция сообщила о ликвидации пиратских онлайн-кинотеатров zideo.fun, topkadr.online и relaxzona.club, которые создал один из жителей Николаева.