Google и Apple разрабатывают платформу для поиска больных коронавирусом

Владельцы смартфонов смогут узнать, контактировали ли они с заболевшими.

Google и Apple объявили о партнерстве для поиска больных коронавирусом. Компании планируют создать общую платформу для пользователей iPhone и Android, которая поможет владельцам смартфонов узнать, контактировали ли они с заболевшими коронавирусом, передает Newsroom.

"Компании планируют помочь в разработке универсальных приложений для отслеживания контактов с больными, при этом сохранив конфиденциальность пользователей (не раскрывая личность или конкретное местоположение)", - говорится в сообщении.

Например, пользователь может указать в приложении, что он инфицирован, а люди поблизости получат уведомление, независимо от того, работает их телефон на iOS или Android.

Компании объявили о двух этапах разработки.

В мае Apple и Google выпустят инструменты разработки (API), которые обеспечат совместимость медицинских приложений между устройствами обеих ОС. Приложения будут доступны в магазинах App Store и Google Play.

Также в ближайшие месяцы Apple и Google будут работать над созданием более широкой платформы для отслеживания контактов через Bluetooth, встраивая функциональность в операционные системы. Это станет более надежным решением, чем API, которое позволит участвовать большему числу людей и обеспечит взаимодействие с "экосистемой приложений и органами здравоохранения".

При этом компании отмечают, что на первом месте - приватность и прозрачность данных, поэтому всю информацию о разработках планируют публиковать в открытом доступе.

В рамках партнерства Apple и Google опубликовали черновик технической документации, которая включает в себя спецификации Bluetooth, криптографические алгоритмы и базовую документацию.