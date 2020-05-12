Facebook за 2,5 месяца удалил 2,5 миллиона постов про коронавирус

Компания опиралась на ту же технологию распознавания изображений, которую использует для продажи оружия и наркотиков.

Facebook за 2,5 месяца удалил 2,5 миллиона постов, связанных с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет компании.

Отмечается, что Facebook с 1 марта удалил 2,5 миллиона постов, где речь шла о продаже масок, дезинфицирующих средствах и тестах COVID-19, для того, чтобы помешать продавать контрафактную продукцию.

Для этого компания опиралась на ту же технологию распознавания изображений, которую использует для продажи оружия и наркотиков. Facebook пришлось быстро обучать свой искусственный интеллект.

В некоторых постах, например, предлагали пить отбеливатель в качестве лекарства.

"В период с октября 2019 года по март 2020 года около 90% удаленного контента Facebook было обнаружено программным обеспечением, а не отчетами пользователей, - говорится в сообщении.