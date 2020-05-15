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Общая мощность атомных блоков в Украине упала до исторического минимума

Еще месяц назад она была выше на 35%. 

Общая мощность атомных блоков в Украине упала до исторического минимума
Андрей Герус
Фото: facebook.com/andriy.gerus

В Украине общая мощность атомных блоков упала до исторического минимума в 6780 МВт. Это 49% от установленной мощности атомных электростанций, сообщил на своей странице в Facebook нардеп, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

14 мая для аварийного ремонта был остановлен еще один атомный блок - третий блок Южно-Украинской АЭС.

"Еще месяц назад атомные блоки несли мощность 9150 МВт, то есть на 35% больше, хотя погода не особенно отличалась от сегодняшней. На остановку атомных блоков уже отреагировал и рынок - в последние дни цена электроэнергии выросла на 15%. И это логично, чем больше ограничение конкуренции, тем выше цена", - пояснил Герус.

Одновременно с этим появилась дополнительная нагрузка на угольные электростанции, некоторые из них работают на 3-5 блоках.

Фото: facebook.com/andriy.gerus

Напомним, что 6 мая народные депутаты Верховной Рады обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой не отключать атомные энергоблоки. 97 парламентариев попросили принять меры по недопущению снижения доли атомной электроэнергии в структуре ОЭС Украины путем пересмотра показателей Прогнозного баланса электроэнергии ОЭС Украины на 2020 год. 

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