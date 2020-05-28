В Украине мощность угольных ТЭС впервые превысила рабочую мощность АЭС

Мощность атомных электростанций Украины упала до нового исторического минимума - ее превысила мощность угольных ТЭС. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава парламентского Комитета во вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

В 22:17 27 мая рабочая мощность ТЭС составила 7 243 МВт, в то время как мощность АЭС составила 6 663.

"Это стало последствием того, что накануне министерство энергетики заставило "Энергоатом" еще уменьшить работу своих блоков, хотя мощность, которая может работать, составляет 9 490", - объяснил Герус.

Ограничения "Энергоатома" составило 2 827 МВТ, что равно мощности всей Ровенской АЭС, или на 41% больше мощности Хмельницкой АЭС. В целом под ограничениями находятся 9 блоков на всех атомных электростанциях.

Нардеп добавил, что ограничения связаны с тем, что выработку энергии отдали угольным ТЭС, а не со снижением потребления.

"Ограничивается государственный "Энергоатом", собственником которого являетесь все вы как граждане Украины. А увеличивается генерация угольных ТЭС, 70% которых принадлежит ДТЭК Рината Ахметова. И такое перераспределение рынка происходит не потому, что "Энергоатом" проиграл конкуренцию, а потому, что нашлись чиновники, которые решили вручную перераспределить рынок в пользу частных (более дорогих) структур", - заявил Андрей Герус.

Фото: facebook.com/andriy.gerus

Напомним, что 15 мая мощность украинских АЭС упала до исторического минимума в 6 789 МВт. Это 49% от установленной мощности атомных энергостанций. За месяц до этого атомные блоки имели мощность в 9 150 МВт, то есть на 35% больше.

6 мая народные депутаты Верховной Рады обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой не отключать атомные энергоблоки. 97 парламентариев попросили принять меры по недопущению снижения доли атомной электроэнергии в структуре ОЭС Украины путем пересмотра показателей Прогнозного баланса электроэнергии ОЭС Украины на 2020 год.