ВАКС продлил обязательства Гладковского до 23 июля

Высший антикоррупционный суд продлил до 23 июля срок действия обязательств, возложенных на бывшего первого замсекретаря СНБО Олега Гладковского. Об этом сообщили на странице суда в Facebook.

"Подозреваемый обязан: прибывать к детективу, прокурору, следственному судье по первому требованию, сообщать им о смене места проживания, воздерживаться от общения со свидетелями в уголовном производстве", - говорится в сообщении ВАКС.

Также подозреваемый не может выезжать за границу.

Напомним, что Олег Гладковский подозревается в злоупотреблении служебным положением и декларировании недостоверной информации (ч. 2 ст. 364, ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины).

Следствие установило, что экс-замминистра обороны, директор департамента военно-технической политики развития вооружения и военной техники в сговоре с Гладковским в 2017 году организовали закупку в рамках государственного оборонного заказа грузовых автомобилей "МАЗ 6317" (Богдан 6317) по завышенным ценам. Производителем автомобилей выступило дочернее предприятие "Автосборочный завод №2", входящее в группу связанных компаний Корпорации "Богдан" - доли в уставном капитале которых как прямо, так и косвенно принадлежали Гладковскому и его окружению.

На стадии формирования оборонзаказа правительство выдвинуло ряд требований. Среди прочего, речь шла об уровне локализации производства автомобилей, который должен был составить не менее 60%. На тот момент упомянутые автомобили не соответствовали этим требованиям, имея уровень локализации всего 10%.

В результате лоббистских действий требования к локализации уменьшили до 20%. Несмотря на тот факт, что компания-производитель не отвечала и этому требованию, она все равно получила госзаказ, при условии доведения уровня локализации до 20% к концу 2017 года и дальнейшего его увеличения до 30% в течение трех лет.

Однако, как установило следствие, соответствующие расходы по увеличению уровня локализации компания-производитель незаконно перевела на бюджет Украины.

Контракт между Минобороны и компанией-производителем предусматривал частичную предоплату, невозможность пересмотра цены и граничность определенных контрактом статей калькуляции. Вопреки этому условию, цену увеличили, а должностные лица Минобороны ее согласовали. В результате поставщику незаконно переплатили 17,44 млн гривен.

В октябре 2019 года Гладковскому сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением. 20 мая 2020 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала в отмене подозрения Гладковскому, при этом сообщалось, что срок действия возложенных на него обязательств истекает 5 июня.

3 июня Национальное антикоррупционное бюро завершило досудебное расследование в отношении Гладковского. Подозреваемым были открыты материалы уголовного производства для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд.