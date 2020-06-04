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ВАКС продлил обязательства Гладковского до 23 июля

Предыдущий срок возложенных обязательств истекал 5 июня. 

ВАКС продлил обязательства Гладковского до 23 июля
Фото: Lb.ua

Высший антикоррупционный суд продлил до 23 июля срок действия обязательств, возложенных на бывшего первого замсекретаря СНБО Олега Гладковского. Об этом сообщили на странице суда в Facebook.

"Подозреваемый обязан: прибывать к детективу, прокурору, следственному судье по первому требованию, сообщать им о смене места проживания, воздерживаться от общения со свидетелями в уголовном производстве", - говорится в сообщении ВАКС.

Также подозреваемый не может выезжать за границу. 

Напомним, что Олег Гладковский подозревается в злоупотреблении служебным положением и декларировании недостоверной информации (ч. 2 ст. 364, ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины). 

Следствие установило, что экс-замминистра обороны, директор департамента военно-технической политики развития вооружения и военной техники в сговоре с Гладковским в 2017 году организовали закупку в рамках государственного оборонного заказа грузовых автомобилей "МАЗ 6317" (Богдан 6317) по завышенным ценам. Производителем автомобилей выступило дочернее предприятие "Автосборочный завод №2", входящее в группу связанных компаний Корпорации "Богдан" - доли в уставном капитале которых как прямо, так и косвенно принадлежали Гладковскому и его окружению.

На стадии формирования оборонзаказа правительство выдвинуло ряд требований. Среди прочего, речь шла об уровне локализации производства автомобилей, который должен был составить не менее 60%. На тот момент упомянутые автомобили не соответствовали этим требованиям, имея уровень локализации всего 10%.

В результате лоббистских действий требования к локализации уменьшили до 20%. Несмотря на тот факт, что компания-производитель не отвечала и этому требованию, она все равно получила госзаказ, при условии доведения уровня локализации до 20% к концу 2017 года и дальнейшего его увеличения до 30% в течение трех лет.

Однако, как установило следствие, соответствующие расходы по увеличению уровня локализации компания-производитель незаконно перевела на бюджет Украины.

Контракт между Минобороны и компанией-производителем предусматривал частичную предоплату, невозможность пересмотра цены и граничность определенных контрактом статей калькуляции. Вопреки этому условию, цену увеличили, а должностные лица Минобороны ее согласовали. В результате поставщику незаконно переплатили 17,44 млн гривен.

В октябре 2019 года Гладковскому сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением. 20 мая 2020 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала в отмене подозрения Гладковскому, при этом сообщалось, что срок действия возложенных на него обязательств истекает 5 июня.

3 июня Национальное антикоррупционное бюро завершило досудебное расследование в отношении Гладковского. Подозреваемым были открыты материалы уголовного производства для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд.

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