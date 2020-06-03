Судью Барышевского райсуда, вынесшую решение по SkyUp, не могут отчислить из-за больничного
Судью Барышевского райсуда, вынесшую решение по SkyUp, не могут отчислить из-за больничного
Євгенія Кравчук: «Уряд Гончарука був менш досвідченим, але він був більш "своїм"»
Євгенія Кравчук: «Уряд Гончарука був менш досвідченим, але він був більш "своїм"»
Ігор Палиця: "Ви переоцінюєте бажання Коломойського гратися в політику. Він вже награвся"
Ігор Палиця: "Ви переоцінюєте бажання Коломойського гратися в політику. Він вже награвся"
Премьер Армении заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране
Премьер Армении заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране
Массовые протесты в США. Что происходит после убийства Джорджа Флойда. Фоторепортаж
Массовые протесты в США. Что происходит после убийства Джорджа Флойда. Фоторепортаж
В аппарате Минздрава обнаружили первый случай заболевания COVID-19
В аппарате Минздрава обнаружили первый случай заболевания COVID-19
Илон Маск покорил космос. Запуск частной ракеты, который изменит мир (Обновлено)
Илон Маск покорил космос. Запуск частной ракеты, который изменит мир (Обновлено)
Украина готовится открыть первые КПВВ на Донбассе после 10 июня
Украина готовится открыть первые КПВВ на Донбассе после 10 июня
В Украине подтвердили еще 328 новых случаев заболевания коронавирусом
В Украине подтвердили еще 328 новых случаев заболевания коронавирусом
ГлавнаяПолитика

​НАБУ завершило расследование против Гладковского по делу о закупке грузовиков для Минобороны

После ознакомления подозреваемых с материалами, обвинительный акт направят в суд.

​НАБУ завершило расследование против Гладковского по делу о закупке грузовиков для Минобороны
Фото: Lb.ua

Национальное антикоррупционное бюро завершило досудебное расследование в отношении бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, экс-замминистра обороны и директора департамента Министерства обороны, по делу о закупке грузовиков для оборонного ведомства.

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

Отмечается, что сегодня, 3 июня, подозреваемым были открыты материалы уголовного производства для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд.

Действия всех подозреваемых квалифицированы по ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса. Кроме этого, Гладковскому также инкриминируют внесение недостоверных сведений в декларацию.

Следствие установило, что экс-замминистра обороны, директор департамента военно-технической политики развития вооружения и военной техники в сговоре с Гладковским в 2017 году организовали закупку в рамках государственного оборонного заказа грузовых автомобилей "МАЗ 6317" (Богдан 6317) по завышенным ценам. Производителем автомобилей выступило дочернее предприятие "Автосборочный завод №2", входящее в группу связанных компаний Корпорации "Богдан" - доли в уставном капитале которых как прямо, так и косвенно принадлежали Гладковскому и его окружению.

На стадии формирования оборонзаказа правительство выдвинуло ряд требований. Среди прочего, речь шла об уровне локализации производства автомобилей, который должен был составить не менее 60%. На тот момент упомянутые автомобили не соответствовали этим требованиям, имея уровень локализации всего 10%.

В результате лоббистских действий требования к локализации уменьшили до 20%. Несмотря на тот факт, что компания-производитель не отвечала и этому требованию, она все равно получила госзаказ, при условии доведения уровня локализации до 20% к концу 2017 года и дальнейшего его увеличения до 30% в течение трех лет.

Однако, как установило следствие, соответствующие расходы по увеличению уровня локализации компания-производитель незаконно перевела на бюджет Украины.

Контракт между Минобороны и компанией-производителем предусматривал частичную предоплату, невозможность пересмотра цены и граничность определенных контрактом статей калькуляции. Вопреки этому условию, цену увеличили, а должностные лица Минобороны ее согласовали. В результате поставщику незаконно переплатили 17,44 млн гривен.

Напомним, в октябре 2019 года Гладковскому сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением. 20 мая 2020 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала в отмене подозрения Гладковскому, при этом сообщалось, что срок действия возложенных на него обязательств истекает 5 июня.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также