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ГБР и НАБУ расследуют два дела относительно "пленок Деркача", - Офис генпрокурора

19 мая Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые якобы свидетельствуют о влиянии Байдена на Порошенко.

ГБР и НАБУ расследуют два дела относительно "пленок Деркача", - Офис генпрокурора
Фото: antikor.com.ua

Государственное бюро расследований и Национальная антикоррупционная прокуратура расследуют два уголовных производства по так называемым "пленкам Деркача".

На запрос Укринформа в Офисе генпрокурора сообщили, что производства зарегистрированы по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, чем вызваны тяжкие последствия государственным интересам) Уголовного кодекса Украины.

В Офисе генпрокурора уточнили, что досудебное расследование в уголовном производстве по факту госизмены по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УКУ, было поручено осуществлять следователем Главного следственного управления ГБР, куда также направлено заявление и прилагаемый к нему флеш-носитель с записями.

"В уголовном производстве №42020000000000902 (злоупотребление служебнім положением, - ред.) досудебное расследование поручено детективам Национального антикоррупционного бюро Украины", - отметили в Офисе генпрокурора.

Напомним, 19 мая народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, якобы свидетельствуют о влиянии Байдена на Порошенко.

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