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Фракция "Слуга народа" обсудила назначение Стефанишиной вице-премьер-министром вместо Пристайко

Пристайко может стать послом в Великобритании.

Фракция "Слуга народа" обсудила назначение Стефанишиной вице-премьер-министром вместо Пристайко
Вадим Пристайко
Фото: Макс Левин

Бывший глава МИД Украины, вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Вадим Пристайко может стать послом в Великобритании. 

Фракция "Слуга народа" обсудила назначение Стефанишиной вице-премьер-министром вместо Пристайко. Об этом LB.ua сообщила глава пресс-офиса партии "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Ольга Стефанишина с марта по декабрь 2017 года работала директором Правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции секретариата Кабмина. С декабря 2017 была гендиректором Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции секретариата. 

Ольга Стефанишина
Фото: my.ua
Ольга Стефанишина

Имеет 5-й ранг госслужащего. Награждена Почетной грамотой Кабинета министров.

Напомним, что после отставки правительства Алексея Гончарука президент Владимир Зеленский внес в парламент кандидатуру Дмитрия Кулебы для назначения министром иностранных дел. После назначения глава МИД Пристайко стал вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

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