Офис генпрокурора открыл дело из-за вербовки боевиками несовершеннолетних на Донбассе

29 несовершеннолетних граждан Украины осуждены за участие в войне на стороне боевиков.

Офис генерального прокурора внес в Единый реестр досудебных расследований данные о привлечении несовершеннолетних к деятельности незаконных вооруженных формирований на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Департаментом по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генерального прокурора в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения об очередных фактах нарушения законов и обычаев войны в ходе вооруженного конфликта на востоке Украины (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Установлено, что главарями незаконных вооруженных формирований, контролируемых Российской Федерацией, начиная с 2014 года, массово применяется практика вербовки и привлечения несовершеннолетних с временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей к участию в боевых действиях против подразделений Вооруженных Сил Украины и других военных формирований.

В соответствии со ст. 4 Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка касательно участия детей в вооруженных конфликтах, ратифицированного как Украиной, так и РФ, государства-участники должны гарантировать, что лица, не достигшие 18-летнего возраста, не принимали участия в вооруженных действиях.

"На текущий момент приговорами судов 29 несовершеннолетних граждан Украины осуждены за участие в вооруженном конфликте в составе незаконных вооруженных формирований", - отмечают в Офисе генпрокурора.