Материалы производства насчитывают более 200 томов, 38 из которых касаются Антоненко, Дугарь и Кузьменко.

Министерство внутренних дел подтвердило завершение досудебного расследования в отношении подозреваемых в исполнении убийства Павла Шеремета.

Материалы производства насчитывают более 200 томов - 38 томов относительно подозреваемых и более 200 - относительно установления других фигурантов, организаторов и заказчиков преступления. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В министерстве добавили, что для установления исполнителей и организаторов обработали почти 20 000 часов видеозаписей, на которых зафиксированы события от пяти дней до двух месяцев, было допрошено около 3000 свидетелей, обработано почти 44 000 абонентских номеров, 15 000 IMEI и 400 мониторингов, в каждом из которых - от 4 000 до 200 000 соединений абонентов.

Кроме того, согласно с решениями суда, провели 180 отдельных следственных действий и назначили 106 комплексных экспертиз.

"В результате в ходе досудебного расследования собрано достаточно доказательств для объявления подозрения в совершении умышленного убийства Павла Шермета и избрания мер пресечения Юлии Кузьменко, Андрею Антоненко и Яне Дугарь", - говорится в сообщении.

Материалы досудебного расследования относительно подозреваемых выделено в отдельное производство, копии материалов подготовили для всех подозреваемых и их адвокатов.

Напомним, что 12 декабря 2020 года глава МВД Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве Шеремета. Организатором убийства следствие назвало музыканта Андрея Антоненко, увлекшегося "ультранационалистическими идеями" и культивирующего "величие арийской расы, разграничения общества по принципу национальной принадлежности". К своему замыслу он якобы привлек жительницу Киева, волонтера и медика Юлию Кузьменко и контрактницу Яну Дугарь, а также ряд неустановленных лиц.

По первоначальной версии следствия, Антоненко руководил действиями членов группы, распределил между ними роли, купил боеприпасы, обеспечил транспорт и выбрал время убийства. За Шереметом долго следили, при этом подозреваемые для маскировки якобы использовали парики, солнцезащитные очки и сменную одежду.За несколько дней до преступления одна из подозреваемых – Яна Дугарь – якобы дважды приходила на улицу Ивана Франко, чтобы установить, где Шеремет паркует автомобиль. После чего ночью 20 июля 2016 года якобы Кузьменко в присутствии Антоненко прикрепила к днищу машины самодельную бомбу, для изготовления которой была использована взрывчатка "гексоген" с поражающими элементами противопехотной мины МОН-50 и электродетонатором с дистанционным управлением.

21 мая стало известно, что подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь изменили подозрения. Из мотивов преступления убрали "ультранационалистические идеи", изменив на то, что неустановленные лица действовали из личных мотивов "создания резонансного события с целью дальнейшей провокации многочисленных акций протеста". Эти неустановленные лица "привлекли" Дугарь, Антоненко и Кузьменко.

Антоненко теперь значится не как организатор, а как исполнитель по предварительному сговору. Кузьменко якобы заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не нажимала на крючок. В новом подозрении говорится, что они уничтожили машину Subaru, в которой находился Шеремет, и при неизвестных обстоятельствах сохраняли неизвестную взрывчатку.

К подозрению в исполнении убийства добавили еще два подозрения - в уничтожении имущества (авто Шеремета) и хранении взрывчатки.

После этого от адвокатов подозреваемых стало известно, что полиция закончила досудебное расследование уголовного производства. Яне Дугарь изменили меру пресечения с домашнего ареста на залог в 168 000 гривен. Сумму для залога волонтеры собрали за три часа.

Позднее "Слідство.Інфо" обвинило полицию в подтасовке данных о передвижении подозреваемых в убийстве Шеремета. Они заявили, что следователи полиции, которые занимаются делом об убийстве Павла Шеремета, сократили маршрут мужчины и женщины, подложивших взрывчатку под авто погибшего. По их мнению, это было сделано, чтобы версия правоохранителей выглядела убедительней.