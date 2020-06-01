В Киевской области полиция разоблачила телефонных мошенников, которые обманывали пенсионеров

Одна из пострадавших отдала им 2000 долларов и 5000 грн.

В Киевской области полиция установила злоумышленников, которые звонили пенсионерам и сообщали, что их родственники якобы попали в ДТП и нуждаются в срочном лечении.

К правоохранителям обратились несколько обманутых жителей населенного пункта Гребинки, говорится на странице областной полиции в Facebook.

"Одна бабушка отдала неизвестному мужчине 10 000 гривен, вторая - 2000 долларов и 5 000 гривен", - говорится в сообщении.

Оперативники установили личности двоих злоумышленников и авто с иностранной регистрацией, на котором они передвигались. Машину задержали в Белой Церкви. В правонарушении подозреваются мужчины 27 и 38 лет. Открыто уголовное производство по статье за мошенничество.

Напомним, что в январе 2020 Офис генпрокурора предупредил о телефонных мошенниках, которые звонили и требовали взятки от имени заместителя генерального прокурора Украины.