Столичный аэропорт им. Сикорского заявил о возобновлении международных рейсов с 16 июня

О готовности возобновить рейсы сообщили четыре компании.

Рейсы из международного аэропорта "Киев" им. Сикорского возобновляются с 16 июня. Об этом сообщили на странице аэропорта в Facebook.

Накануне министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что с 15 июня восстанавливается международное и внутреннее авиасообщение.

"Мы открываем направления при двух условиях: первая - если страны открываются и для нас, вторая - эпидемиологическая ситуация улучшилась", - сообщил Криклий.

О своей готовности восстановить международные рейсы уже с 16 июня из аэропорта им. Сикорского сообщили авиакомпаниия Belavia, LOT, WizzAir, "Мотор Січ" (рейс в Запорожье).

"Направления, по которым восстанавливается авиасообщение уже с 16 июня - Belavia - Минск, LOT - Варшава, WizzAir - Биллунд (Дания), Афины (Греция), Берлин (Германия), Вильнюс (Литва), Нюрнберг (Германия), Ларнака (Кипр), Вена (Австрия), Бремен (Германия), Рига (Латвия), Лисабон (Португалия), Ганновер (Германия), Гданськ (Польша)", - говорится в сообщении аэропорта.

Напомним, что международное авиасообщение в Украине было прекращено с 17 марта. 27 мая министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что пассажирские авиаперелеты предварительно планируют возобновить с 15 июня.

Авиакомпания МАУ заявила, что планирует восстановить среднемагистральные рейсы в другие страны с 15 июня, а дальнемагистральные - с апреля 2021 года.

Посол Украины в Австрии Александр Щерба заявлял, что Австрия и Украина могут восстановить авиасообщение после вторника, 23 июня.