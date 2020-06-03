Депутаты собрались повысить штрафы для пешеходов

За переход дороги в неположенном месте нужно будет заплатить 255 гривен.

Верховная Рада в среду приняла в первом чтении законопроект №2697 о повышении штрафов для пешеходов.

Его поддержали 277 народных депутатов.

Законопроект предполагает увеличение штрафа с 51 гривны до 255 гривен (15 необлагаемых минимумов доходов граждан) за несоблюдение пешеходами сигналов регулирования дорожного движения, переход ими проезжей части в неустановленных местах или непосредственно перед приближающимися транспортными средствами, невыполнение других правил дорожного движения.

Также исключается понятие предупреждения в случае такого нарушения.

За те же нарушения, совершенные лицами в состоянии опьянения, увеличивается штраф со 136 гривен до 510 гривен (30 необлагаемых минимумов доходов граждан).

За нарушения, повлекшие создание аварийной обстановки, штраф повышается со 170 гривен до 680 гривен (40 необлагаемых минимумов доходов граждан). Также возможно наказание в виде общественных работ на срок от 20 до 40 часов.

Напомним, что с 1 июня в Украине запустили автоматическую фиксацию нарушений правил дорожного движения. Пока что работают только 50 камер в Киеве и на трассах возле столицы, они ловят тех, кто превышает скорость. Другие нарушения ПДД пока не фиксируются.