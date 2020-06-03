Архиепископ Климент анонсировал рассмотрение комитетом Рады вопроса защиты ПЦУ в Крыму

Вопрос дальнейшей судьбы ПЦУ в Крыму на днях будут рассматривать и в Москове.

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики намерен рассмотреть проект постановления о защите Православной церкви Украины в аннексированном Крыму. Заседание запланировано на 15:00 среды, 3 июня.

Об этом сообщил архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент, передает Крым.Реалии.

"Завтра планируется заседание комитета по этому поводу (проект постановления по защите ПЦУ в Крыму, - ред.). Должны определиться - выносить этот вопрос на сессию Верховной Рады или нет. Я надеюсь, что решение будет положительное и наконец Верховная Рада примет решение, которое бы защитило ПЦУ в Крыму" - сказал архиепископ Климент.

Он подчеркнул важность рассмотрения украинской властью вопроса, отметив, что Верховный суд в Москве должен на днях "принять какое-то решение относительно дальнейшей судьбы ПЦУ в Крыму".

Ранее Институт религиозной свободы и Центр гражданских свобод направили ходатайство в поддержку передачи в государственную собственность собора святых равноапостольных князей Владимира и Ольги Крымской епархии ПЦУ в Симферополе в комитет и руководство парламента.

Кабинет министров Украины повторно принял проект постановления Верховной Рады по защите Православной церкви Украины в аннексированном Крыму. Ранее этот проект постановления уже принимало предыдущее правительство во главе с Алексеем Гончаруком, но документ был отозван процедурными нормами из-за смены правительства.

Архиепископ Климент считает, что постановление украинского правительства поможет сохранить Кафедральный собор святых равноапостольных Владимира и Ольги в Симферополе благодаря "распространению ответственности за граждан Украины, которые остались в Крыму".